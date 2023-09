Via Mazzanti | ecco Velasco | torna Egonu | la rivoluzione dell' Italvolley

(Di lunedì 25 settembre 2023) Quell'attacco di Martyna Lukasik nella notte di Lodz, domenica sera davanti a 8.000 polacchi in festa per la raggiunta qualificazione olimpica, è stato l'ultimo lampoa carriera azzurra di Davide ...

Davide Mazzanti ha parlato al termine della sfida vinta contro la Croazia, all’Europeo di Volley femminile, valevole per l’accesso agli ottavi : “La ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-9 ACEEEEEEEEE DANESI!!! Azzurre che doppiano le spagnole e vola no verso i quarti di finale. 17-9 ...

Comincia domani sera il cammino dell’Italia in quel di Lodz nel torneo di qualificazione olimpica di Volley femminile per Parigi 2024. Le Azzurre ...

L'addio fra la Federvolley eè poi certificato anche dal presidente federale Giuseppe Manfredi, che ha già parlato con l'interessato, in attesa di intraprendere una nuova strada, che porta ...... e di Silvia(Comune di Ferrara), che illustrerà il Bando periferie e la rigenerazione della Darsena. Il tour si concluderà con la visita del nuovo smart Hub diDarsena e con Elena ...

Volley femminile: via Davide Mazzanti, arriva Julio Velasco Ultime news Corriere della Sera

Velasco verso la panchina dell'Italvolley: pronto il sostituto di Mazzanti - Sportmediaset Sport Mediaset

L'Italia della pallavolo femminile ha avuto un'estate da dimenticare. Dopo l'ultima sconfitta nel preolimpico contro la Polonia, l'Italia ha perso la possibilità di qualificarsi per i Giochi 2024 e or ...Mauro Berruto, ex ct della nazionale italiana e ora parlamentare, si schiera con Mazzanti dopo il flop dell'Italia al preolimpico di pallavolo femminile ...