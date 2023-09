Verstappen torna imprendibile | McLaren seconda forza Ferrari | nelle ultime tre gare al primo posto nei costruttori

Leggi su sportface

(Di lunedì 25 settembre 2023) E’ tempo di day after in F1 e il sedicesimo appuntamento del Mondiale, quello del Giappone, ha emesso verdetti chiari. Il, che Maxto a essere letteralmentee a fare gara a sé stante. Dopo la difesa sulleal via, in cui ha dovuto sudarsela e battagliare, è stato un continuo allungo per il futuro tre volte campione del mondo, pronto a festeggiare in Qatar, giunto al traguardo con un vantaggio monstre sui rivali. Era chiaro, ma arriva la dimostrazione in pista: Singapore era solo una parentesi negativa in una stagione incredibile in cui l’olandese sta sommando record su record. E alle sue spalle? C’è la, nettamentea Suzuka. Ilpodio di Piastri, il ...