Verso Juve-Lecce | Sticchi Damiani | 'A Torino un'opportunità da cogliere I giovani? Salento depredato'

Il primo sold out della stagione al Mapei Stadium dovrebbe arrivare in occasione della sfida tra Sassuolo e Juventus con ben 21mila spettatori ...

In vista della sfida casalinga di sabato contro la Juve ntus, dubbio tra i pali per il Sassuolo . Consigli, assente nell'ultima gara per infortunio, ...

Il 2 - 4 è stato pesantissimo per lache sembrava avviatala quinta vittoria consecutiva: per riprendere il cammino al vertice, Max non ha grandi alternative, o vince o si apre la prima ...Commenta per primo Saverio Sticchi Damiani , presidente del Lecce rivelazione del campionato, parla a Radio Anch'Io Sport , su Radio Rai , alla vigilia del match fra i salentini e la Juventus, partita ...

Juve, col Lecce turnover ragionato: Chiesa, Szczesny e Gatti verso la panchina La Gazzetta dello Sport

Fagioli, Cambiaso, Iling e il nodo Szczesny: cosa filtra verso Juve-Lecce ilBianconero

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce rivelazione del campionato, parla a Radio Anch'Io Sport, su Radio Rai, alla vigilia del match fra i salentini e la Juventus, partita in programma domani s ...Pionieri, capitani coraggiosi, protagonisti, meteore, delusioni; tutti i calciatori che hanno indossato la nostra gloriosa maglia ...