Venezia-Palermo martedì 26 settembre 2023 ore 20 | 30 | convocati | formazioni ufficiali | quote | pronostici Vanoli con Mikaelsson | Corini perde Di Mariano

(Di lunedì 25 settembre 2023) La sfida tranon può non riportare alla mente il presidente che ha regalato la serie A ad entrambe le squadre a cavallo tra la fine degli anni '90 e l'inizio degli anni 2000: il compianto Maurizio Zamparini, che prima portò i lagunari dalla serie C2 fino in A dopo 31 anni di assenza, e poi

Rivivi le emozioni live di Lecco - Feralpisalò In serale si giocano Ascoli - Ternana , Reggiana - Pisa , Spezia - Brescia , Sudtirol - Modena ,. Giovedì 27 settembre è la volta di ...Alle 20.30 occhi puntati sullo scontro direttoe sull'interessante sfida tra Modena e Sudtirol. Lo Spezia cerca di porre fine alla sua crisi contro il Brescia, chiudono la serata ...

VENEZIA-PALERMO, COULIBALY E VASIC TITOLARI: LE FORMAZIONI UFFICIALI Mediagol.it

Corini rivoluziona il centrocampo. Per la trasferta di Venezia l’allenatore bresciano sceglie Vasic (come anticipato) e Coulibaly dal primo minuto. In difesa, dentro Lund al posto di Aurelio a cui è s ...Lo ha detto Eugenio Corini, intervenuto ai microfoni di Sky Sport poco prima del fischio d'inizio della sfida Venezia-Palermo, in scena allo Stadio "Pier Luigi Penzo" e valevole per la settima ...