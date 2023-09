Vasco Rossi presenta il nuovo singolo Gli sbagli che fai | viaggio esistenziale alla ricerca di un sè

(Di lunedì 25 settembre 2023) 'Sempre a correre, correre. Scappando da che... Sempre a prendere, prendere che non si sa mai. A cercar di correggere gliche fai' Leggi Ancheinaugura il tour da Bologna e attacca: ...

'Sempre a correre, correre. Scappando da che... Sempre a prendere, prendere che non si sa mai. A cercar di correggere gli sbagli che fai' Leggi Ancheinaugura il tour da Bologna e attacca: 'Dai politici solo favole' 'Ho passato una sera con me..' è l'incipit della canzone: 'un viaggio all'interno di sè stessi alla ricerca di un 'sè' che ...è "il Supervissuto" per la nuova docuserie Netflix che ne ripercorre la vita e la carriera tra folle oceaniche e sfide personali, da mercoledì 27 sulla piattaforma. Scritta da Igor ...

Vasco Rossi presenta un nuovo singolo inedito, "Gli sbagli che fai", anticipazione della colonna sonora della serie "Il Sopravvissuto: Voglio una vita come la mia".Ancora due giorni d’attesa: mercoledì Netflix pubblicherà la prima puntata de Il supervissuto, serie in cinque episodi interamente dedicata ...