Vasco Rossi | il nuovo pezzo è Gli sbagli che fai

(Di lunedì 25 settembre 2023) Gliche fai è la nuova canzone inedita discritta appositamente per la sigla della docu-serie Il Supervissuto: Voglio una vita come la mia Gliche fai è la nuova canzone inedita discritta appositamente per la sigla della docu-serie Il Supervissuto: Voglio una vita come la mia, sarà disponibile, via Virgin/Universal, su tutte le piattaforme digitali e in tutte le radio, in contemporanea con il rilascio della serie in esclusiva su Netflix: mercoledì 27 settembre. L’occasione dunque ha fatto la canzone, in perfetta sintonia con il viaggio intro e retrospettivo che ha vissuto durante le riprese dei 5 episodi. Il primo documentario autobiografico sul rocker emiliano Per la prima voltasi racconta in prima persona: parla di sé, ...