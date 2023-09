Valentini dg Brindisi spiega le porte chiuse | “Il Benevento mi ha stupito per un aspetto”

(Di lunedì 25 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minuticon la collaborazione di Diego De Lucia Picerno – Al termine della sfida di Serie C contro il, Ciro Danucci non ha rilasciato dichiarazioni. Al posto del tecnico del, dopo la gara contro i giallorossi di Matteo Andreoletti, ha parlato il direttore generale Pierluigi. Stadio – Cerchiamo di proporre calcio su ogni campo, ma viviamo una condizione impossibile perché siamo perennemente in trasferta. Non cerchiamo scusanti, oggi però abbiamo giocato una partita fuori regione, una cosa che tra l’altro non si potrebbe neanche fare, contro una squadra avversaria che ha percorso meno chilometri di noi per venire a giocare. Quattro giorni fa abbiamo giocato a Cerignola, a trecento chilometri da casa. Questi ragazzi stanno facendo di qualcosa di sovraumano, qualcosa di incredibile. Sono qui ...

Il dirigente biancazzurro dopo la sconfitta per 1-0 rimediata contro il Benevento: "Dal 3 settembre giochiamo in trasferta, oggi abbiamo dovuto pagare 41 steward"