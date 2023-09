Uva bianca del Gigante aiuta le famiglie più bisognose con il Banco Alimentare

(Di lunedì 25 settembre 2023) Una cassetta da 2 kg di uvaper contribuire a donare un pasto allepiù. Si ripropone anche quest’anno, per la sesta edizione consecutiva, l’iniziativa che mira a rendere ancora più forte la sinergia tra ile il gruppo della Grande Distribuzione ‘Il’. Ilsostiene il...

... conosciuta per le sue produzioni ortofrutticole di eccellenza certificate: oltre all'da Tavola IGP, troviamo anche la Cipolladi Margherita IGP, Arancia del Gargano IGP, Lenticchia di ...... conosciuta per le sue produzioni ortofrutticole di eccellenza certificate: oltre all'da Tavola Igp, troviamo anche la Cipolladi Margherita Igp, Arancia del Gargano Igp, Lenticchia di ...

Puglia regione partner di Macfrut 2024, l’uva da tavola prodotto ... Regione Puglia

Uva da tavola prodotto simbolo della 41esima edizione di Macfrut Italiafruit News

Una cassetta da 2 kg di uva bianca per contribuire a donare un pasto alle famiglie più bisognose. Si ripropone anche quest’anno, per la sesta edizione ...Puglia Regione Partner di Macfrut 2024 e Uva da Tavola prodotto simbolo della 41esima edizione della fiera in programma al Rimini Expo Centre dall'8 al 10 maggio prossimo. Puglia e uva ...