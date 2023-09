(Di lunedì 25 settembre 2023) ROMA – Prima dell’inizio del Consiglio Competitività ail ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo, scrive sul social network X di aver “incontrato i rappresentanti degli 8 Paesi del ‘dellatà’ sul dossier del regolamento sui veicoli leggeri e pesanti, coordinato dalla Repubblica Ceca insieme a Italia e Francia”. “Compatti per una visione concreta, pragmatica, realistica, a tutela del sistema sociale e industriale europeo”, afferma. I Paesi di questo “dellatà” sono Italia, Francia, Repubblica Ceca, Bulgaria, Polonia, Romania, Slovacchia e Ungheria che hanno scritto a maggio un documento congiunto inviato alla presidenza del Consiglio Ue e alla Commissione, in cui si definiva ...

È quanto dichiarato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfoa margine del Consiglio Competitività in corso a, in merito all'approvazione della nuova proposta di ...Il ministro delle Imprese e del Made in Italy"sta lavorando bene per tutelare il settore auto in Italia e il Consiglio Competitivita' in corso aha ben compreso che questo e' un ...

Urso a Bruxelles, vede il fronte dei responsabili su Euro7 - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Urso a Bruxelles, vede il fronte dei responsabili su Euro7 La Gazzetta del Mezzogiorno

BRUXELLES (Reuters) - I ministri dell'Unione europea hanno ... Il ministro delle imprese Adolfo Urso ha accolto con favore l'accordo. "Il nuovo regolamento, su richiesta italiana, permette di ...Il Consiglio dell'Ue, riunito a Bruxelles, ha adottato la propria posizione negoziale sul regolamento Euro 7, destinato a regolare le emissioni di auto, furgoni, bus e camion. Ne dà notizia il ...