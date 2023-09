Uomini e Donne spoiler 25 settembre | Cristian furioso | compie gesto inatteso

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 25 settembre 2023) Lunedì 25ci sarà un nuovo appuntamento con. In tale occasione andrà in onda la seconda parte della registrazione effettuata il 6. Nella prima parte, andata in onda venerdì scorso, si è parlato principalmente delle dinamiche del trono over. Stavolta, invece, ci si soffermerà di più sulle questioni dei più L'articolo proviene da KontroKultura.