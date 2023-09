“Uomini e Donne” | matrimonio al capolinea tra Elga Enardu e Diego Daddi

Leggi su dilei

(Di lunedì 25 settembre 2023) Colpo di scena per tutti i fan di: sarebbe giunto aliltra. Una delle coppie storiche ed inossidabili nate nel programma di Maria De Filippi. Al momento manca un annuncio ufficiale ma le ultime storie Instagram della gemella di Serena, tra valigie, cuore a pezzi e canzoni tristi, parlano decisamente chiaro., lei ex tronista lui ex corteggiatore (ma di un’altra), erano legati dal 2008 e ufficialmente sposati dal 2017. “:”si sono lasciati Sui social network, dove è diventata una ...