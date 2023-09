Università | torna la protesta sul caro affitti | l’incredibile latitanza della politica

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 25 settembre 2023) Con il nuovo anno accademico di fatto già iniziato, il quale verrà ufficializzato, come di norma, il primo novembre, rila problematica riguardante il. Pochi alloggi e prezzi troppo alti, ecco la situazione che migliaia di studenti universitari devono affrontare, soprattutto nelle grandi città come Milano (la più cara per gli studenti), Bologna, Roma e Firenze, dove i prezzi deglihanno raggiunto delle cifre esorbitanti. Oggi, quasi tre studenti su quattro non riescono a trovare una casa sostenibile economicamente. Lasulnon ha avuto alcun effetto La mobilitazione degli studenti era partita la scorsa primavera tra i tentativi, portati avanti dai partiti di opposizione, di cavalcare l’onda del malcontento sociale ...