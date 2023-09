Università | Silvestri e M5S a La Sapienza per caro affitti | ' chiarezza su fondi Pnrr'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 settembre 2023) Roma, 25 set. (Adnkronos) - Questa mattina Francesco, capogruppo alla Camera del M5S, Vittoria Baldino, vice capogruppo alla Camera e Adriano Zuccala', capogruppo alla Regione Lazio, si sono recati all'Ladi Roma "per manifestare tutto il supporto del Movimento 5 Stelle agli studenti che stanno dormendo nelle tende per protestare contro il". Nel corso degli incontri avuti,ha ribadito il "forte impegno del M5S per chiedere al governo di riportare a 15 milioni il fondo per gli studenti fuori sede che l'esecutivo Meloni ha ridotto a 4; affinché si facciasuida destinare alle residenze universitarie e per un coinvolgimento delle rappresentanze studentesche in ogni ...