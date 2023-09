(Di lunedì 25 settembre 2023)travolti dalle spese, tra affitti e bollette A fronte di questa sproporzione, perciò, agli studenti non resta che rivolgersi al mercato delle case private in affitto: in un contesto di ...

Bergamo . Non hanno la residenza in città ma contribuiscono lo stesso alla sua economia. Anche a Bergamo gli studenti Universitari fuori sede ...

Durante il per corso universitario, potrebbe essere ricordato come uno dei momenti più gioiosi e, al tempo stesso, complicati della vita. Non è ...

La situazione, inoltre, potrebbe assumere caratteri ancora più foschi se prendessimo in considerazione, nella platea deisede, non solo gli studenti residentiregione rispetto all'ateneo ...Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Regione Emilia Romagna, lee l'Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori - ER. GO proseguono nel loro ...degli universitarisede. ...

Università e fuori sede: i posti letto negli studentati aumentano del 10% TGCOM