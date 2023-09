Unghie | le tendenze più forti sulle passerelle delle fashion week

(Di lunedì 25 settembre 2023) New York, Londra, Milano e Parigi. Ilmonth ha preso il via gettando luce sulla moda e lebeauty della Primavera-Estate 2024. Ecco che cosa aspettarci dal mondo nails, città dopo città

Sebbene l’ autunno 2023 inizi ufficialmente solo il 23 settembre, non è mai troppo presto per sfoggiare una manicure di tendenza per la stagione. ...

Dopo aver giocato con mille nuance pastello per le nail art estive, è giunto il momento di cercare nuove ispirazioni per le nuove manicure tra le ...

Se da un latomonocromatiche ed essenziali confermano che less is more , decori preziosi, dettagli bling bling insieme a proposte romantiche come pizzi e merletti invitano a tirare fuori le ...Un po' meno sulle faccende che riguardano la dichiarazione dei redditi, o tagliarsi ledei ... Ma se si esaminano i bestseller del New York Times , lediventano un po' più chiare. Nell'...

Unghie autunno 2023, 13 tendenze imperdibili per smalti e manicure Sky Tg24

Tendenze unghie Autunno 2023: quelle con i puntini Harper's Bazaar Italia

Un mix di ispirazioni e suggestioni che fanno già sognare la prossima calda stagione. Anche lato manicure. Non resta quindi che affilare le unghie. Ecco che cosa aspettarci, città dopo città. Dalla ...Le sfilate della Primavera Estate 2024 disegnano eleganti puntini sulle lamine.