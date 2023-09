Una 82enne grave in ospedale | stava tornando dalla messa | ipotesi scippo o investimento

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 25 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI carabinieri di Marcianise (Caserta) stanno indagando su quanto accaduto ad una, insegnante in pensione, ricoverata all’di Caserta con untrauma cranico che attualmente la tiene in prognosi riservata. La donna è rimasta vittima di una caduta che le ha fatto battere la testa a terra mentre sabato sera, tra le 19 e le 19.30, tornava a casa. Si indaga a 360 gradi, su un eventuale violento, con la donna trascinata a terra da un rapinatore, (della quale ha riferito Il Mattino) anche se la borsa con tutto il contenuto all’interno è stata ritrovata dai carabinieri e consegnata ai familiari della; peraltro sul luogo del fatto non ci sono telecamere. Altra ...