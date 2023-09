Un posto al sole | anticipazioni 25-29 09 | Sviluppi su Tommy!

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 25 settembre 2023) Unal25/09-29/09:suCari telespettatori di Unal, siete pronti per una settimana ricca di colpi di scena e tensione? Ledelle puntate dal 25 al 29 settembre 2023 svelano nuovinelle vite dei nostri amati personaggi. Clicca qui per tutte le ultime sulla soap “Unal” Ledi Unalper la settimana dal 25 al 29 settembre Lunedì 25 settembre 2023: Nunzio cerca disperatamente di dimenticare Rossella, ma l’amore non è così semplice da cancellare. Nel frattempo, Alberto continua a corteggiare Diana, ma quest’ultima decide di ...