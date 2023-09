Un mese Putin avvisa Shoigu | fine dei giochi per il ministro? Il momento decisivo

(Di lunedì 25 settembre 2023) Serve una svolta sulla guerra, a tutti i costi. Vladimir, ha dato al suodella Difesa Sergeifino a ottobre per fermare la controffensiva delle forze armate dell'Ucraina, riferisce l'Istituto per lo studio della guerra, citando una fonte interna. «Una gola profonda interna al Cremlino afferma cheavrebbe dato aldella Difesa russo Sergeiuna scadenza di unfino all'inizio di ottobre 2023 per migliorare la situazione al fronte, fermare le controffensive ucraine e restituire l'iniziativa alle truppe russe», scrive l'Ukrainska Pravda. Questo potrebbe indicare che il comando militare russo potrebbe ordinare continui contrattacchi nella speranza di portare la controffensiva ucraina al culmine, anche se costa pesanti perdite ...

L'Ue a Ohrid cerca di avvicinare Serbia e Kosovo La Serbia tra l'Unione europea e

Putin non osa colpire i cargo battenti bandiera straniera. Ma può impedire che carichino mentre la flotta russa sta al largo di Odessa ...Il presidente russo vuole che il suo esercito fermi la controffensiva di Kiev e torni all'attacco. Difficile prevedere le conseguenze per Sergei Shoigu nel caso in cui non riesca a rispettare l'ordine ...