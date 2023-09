Un film da non perdere | che ha lanciato la carriera di Scarlett Johansson | ecco La ragazza con l' orecchino di perla con Colin Firth

Leggi su amica

(Di lunedì 25 settembre 2023) Il 2003 è stato un anno d’oro perJohnasson. Perché è l’anno che tutto il mondo l’ha davvero riconosciuta e apprezzata. Tutto grazie a due. Lost in translation di Sofia Coppola. E Lacon l’didi Peter Webber. Che torna stasera in tv sul canale Cielo alle 21.15. Un, che ha per protagonista, che ha spiazzato, quando è uscito al cinema. Tratto dall’omonimo bestseller internazionale di Tracy Chevalier. Che ha immaginato come sia stato realizzato uno dei dipinti simbolo del maestro fiammingo Jan Vermeer: Lacol turbante. Non a caso spesso ribattezzato “La Monna Lisa olandese”. ...