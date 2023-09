Un consulente per le scene di sesso durante le riprese dei film? “Menomale che ho 90 anni” | Michael Caine sbotta contro l' ”intimacy coordinator”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 settembre 2023) Unper lediin scena? Ma per cortesia. Anche, colonna del cinema britco e mondiale, per oltre quarant’sulla cresta dell’onda mette fortemente in dubbio l’utilizzo (oramai dilagante) dell’ “” sui set dei. In una recente intervista al Daily Mail, il 90enneha affrontato la “novità” con grande senso dell’ironia: “Ma davvero esiste una roba del genere? Sul serio? Ma chi sono? Ai nostri tempi per fortuna non esisteva nulla di tutto ciò. Meno male che ho 90e non interpreto più la parte di un amante”. L’, che sta prendendo piede anche in Italia, è una ...