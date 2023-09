Un bambino dall’animo gentile | un giovane diventato eroe | Salvo d’Acquisto è un esempio per tutti noi E lo scopriamo dalle sue storie di vita

(Di lunedì 25 settembre 2023) Fiumicino – Una persona semplice,e dal cuore grande che ha compiuto gesta eroiche:rimarrà per sempre scolpito nella nostra memoria ed è una figura dipernoi. In suo onore, sabato 23 settembre presso la Torre di Palidoro, si è tenuta la solenne cerimonia commemorativa ad 80 anni dal suo sacrificio (leggi qui). Una giornata memorabile, dove le più alte cariche dello Stato, il presidente Mattarella, l’Arma dei Carabinieri, civili e familiari dihanno reso omaggio al vicebrigadiere. “rappresenta un atto di coraggio e di amore che non è figlio di un’ideologia fascista o antifascista – dichiara il dott. Marco Tortorici -.rappresenta il coraggio di ...

