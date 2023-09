Un anno di Governo | Frassinetti FdI | “L’Italia è ritornata al centro della politica europea”

Leggi su notizie

(Di lunedì 25 settembre 2023) Paola, sottosegretario al ministero dell’Istruzione ed esponente di FdI, in esclusiva ai nostri microfoni: “In questosi è agito a 360 gradi”. Unfa ildestra vinceva le elezioni e Giorgia Meloni diventava il primo presidente del Consiglio italiano donna. Ai nostri microfoni è intervenuta Paola, esponente di Fratelli d’Italia oltre che sottosegretario al ministero dell’Istruzione, per parlare di questi 365 giorni trascorsi alla guida del Paese. Il sottosegretarioin esclusiva ai nostri microfoni – Notizie.com – © AnsaOnorevole, è passato ormai undalla vittoria alle ultime elezioni. Una soddisfazione molto importante per ildestra, ma soprattutto per voi di ...