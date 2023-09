Ultime Notizie Roma del 25-09-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 25 settembre 2023)dailynews radiogiornale ritrovate sulle note per questo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione sulla crisi migranti in apertura perché si acuiscono le tensioni tra Italia e Germania dopo la scoperta che Berlino finanziarie degli eventi che salgono i profughi nel Mediterraneo governi stranieri che finanziano associazioni private straniere per dire di clandestini in Italia vergognoso è inaccettabile scrive su Instagram di vicepremier leghista è Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini il ministro degli Esteri tedesca ha rivendicato la correttezza dei Peanuts di ricerca e salvataggio in mare dei migranti a stretto giro È arrivata la risposta del ministro della difesa Guido Crosetto che aveva detto di aspettarti aiuto e solidarietà in un momento di difficoltà come abbiamo l’abitudine di fare noi italiani con tutte le nazioni ...