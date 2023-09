Ultime Notizie Roma del 25-09-2023 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 25 settembre 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno si acuiscono le tensioni tra Italia e Germania dopo la scoperta che Berlino finanziamenti che salvano I migranti nel Mediterraneo governi stranieri che finanziano associazioni private straniere per riempire di clandestini l’Italia gonews inaccettabile scrive su Instagram il vicepremier leghista è Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini il ministro degli Esteri tedesca rivendicato la correttezza del finanziamento alla NG di ricerca e salvataggio in mare dei migranti a stretto giro È arrivata la risposta del ministro della difesa Guido Crosetto che aveva detto di aspettarsi aiuto e solidarietà in un momento di difficoltà come abbiamo l’abitudine di fare noi italiani con tutte le nazioni quando sono alle prese con complicazioni la cronaca dopo un’agonia da ...