Ultime Notizie Roma del 25-09-2023 ore 15 | 10

(Di lunedì 25 settembre 2023)dailynews radiogiornale o pomeriggio dalla redazione lunedì 25 settembre al microfono piano Ferrigno terrore accursed per un drone esploso nell’aeroporto a 7 km dal centro secondo fonti dell’intelligence della Difesa Ucraina il velivolo senza pilota intercettato dal antiaeree stato fatto a te dà sicurezza sulla pista ma il poso quando i comandanti della reazione degli ufficiali del Express dove sono arrivati per ispezionare il drone e scattare foto ci sono morti e feriti lo ricorda Eremiti Ucraina una notte senza fine un allarme aereo su vasta scala il pericolo viene dal cielo ed è imprevedibile può battersi da un momento all’altro ovunque espansive terrore e morte anche Odessa In che anno è dopo i ripetuti attacchi che hanno distrutto parte delle Infrastrutture come depositi di grano Ci sono anche una morte un dispetto secondo punti ucraino era in russo è stato ...