Ultime Notizie Roma del 25-09-2023 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 25 settembre 2023)dailynews radiogiornale lunedì 25 settembre Buona giornata da Francesco Vitale e da tutta la redazione otto mesi dopo l’arresto che ha tanto Preso spazio sulle prime pagine dei giornali non solo italiani Matteo Messina Denaro è morto nel reparto detenuti dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila il capomafia di Castelvetrano era stato portato nel supercarcere Aquilano Dove è stato sottoposto alle cure per il cancro al colon seguito dall’ equipe dell’oncologia dell’ospedale dell’Aquila Corato in cella un mese fa dovuto interventi la situazione è precipitata e ne è stato disposto il ricovero nel reparto detenuti del nosocomio negli ultimi giorni con il peggiorare delle condizioni in capo mafia è stato prima sottoposto alla terapia del dolore Poi se dato le visite dei pochi familiari ammessi le scorse settimane sono state sospese il presidente francese Emmanuel Macron ...