Ucraina | Kiev conferma | il generale Sokolov è stato ucciso

(Di lunedì 25 settembre 2023) Il comandante della Flotta russa nel Mar Nero, l’ammiraglio Viktor, èin Crimea durante l’attacco al quartierdella stessa Flotta di venerdì scorso. Lo hanno reso noto oggi le Forze ucraine per le operazioni speciali, come riporta Rbc-. Il comandante della Flotta russa nel Mar Nero, l’ammiraglio Viktor, èin Crimea durante l’attacco di venerdì scorso, secondo le conferme che per ora arrivano solo da parte del le autorità ucraine, è morto nell’attacco di venerdì scorso al quartierdella Flotta Russa, a Sebastopoli, nella Crimea occupata. Oltre all’ammiraglio, a Sebastopoli sono morti altri 34 ufficiali russi e 105 sono rimasti feriti Durante ...

25 set 10:42 Polonia : non invieremo a Kiev armi nuove ma vecchie Il presidente polacco Andrej Duda torna in un'intervista al quotidiano polacco Super ...

Prima la lite e poi il ripensamento, anche perché l'interesse strategico di Varsavia è quello di aiutare Kiev per non avere i russi alle porte. La ...

... il tutto ha generato un ricavo per l'di 38 miliardi euro'. Lo ha spiegato la commissaria Ue ai trasporti Adina Valea, in un punto stampa a Bruxelles. 'Con la fine dell'accordo per il Mar ...Non invieremo un solo proiettile in, sono state le sue dichiarazioni raccolte da Reuters. ... Il favorito vuole fermare le forniture di armi a. VISEGRAD Va notato inoltre che la Slovacchia ...

Le forze russe hanno lanciato nella notte un attacco nella regione di Odessa con due missili supersonici Onyx: lo ha reso noto il portavoce delle ...