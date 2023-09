Ucraina | allarme aereo in tutto il Paese - Zelensky | Grazie agli Usa per i nuovi aiuti | decisione storica

Una serie di esplosioni ha scosso questa mattina la capitale Ucraina Kiev , secondo i media locali. L’ allarme antiaereo è scattato in queste ore in ...

Le armi e le munizioni che i soldati Usa stanno muovendo attraverso l'Europa per trasferirle in Ucraina rischiano di essere rubate o di andare ...

25 set 07:30, attacco russo contro Odessa: colpiti il porto, un palazzo e dei depositi Le forze russe nella notte hanno bombardato la cittadi Odessa e hanno colpito infrastrutture portuali, un grattacielo non residenziale e dei depositi. Lo riferisce Oleg Kiper, il governatore regionale di Odessa. L'attacco è stato effettuato ...Unaereo su vasta scala è scattato innella notte. Coinvolte numerose regioni, appunto. I difensori la ritengono una rappresaglia per l'attacco andato a segno alla base della flotta russa ...

La guerra in Ucraina giunge al giorno 579, con l'allarme aereo che è risuonato in tutto il Paese. Zelensky elogia il nuovo pacchetto di difesa ricevuto dagli Stati Uniti, definendolo "storico". La Pol ...