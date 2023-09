Ucraina | allarme aereo in tutto il Paese | Polonia | Non invieremo a Kiev armi nuove ma vecchie

(Di lunedì 25 settembre 2023) 25 set 10:42: nonmaIl presidente polacco Andrej Duda torna in un'intervista al quotidiano polacco Super Express sulle minacce del premier Morawiecki di ...

Una serie di esplosioni ha scosso questa mattina la capitale Ucraina Kiev , secondo i media locali. L’ allarme antiaereo è scattato in queste ore in ...

Le armi e le munizioni che i soldati Usa stanno muovendo attraverso l'Europa per trasferirle in Ucraina rischiano di essere rubate o di andare ...

'Sul fianco settentrionale della direzione di Artemovsk, nome russo di Bakhmut, i soldati russi hanno cacciato i militari delle forze armate dell'dall'insediamento di Orikhovo - Vasylivka. ...... è l'lanciato lunedì a Pechino dal commissario europeo al Commercio, Valdis Dombrovskis, ... La sua posizione sulla guerra insta influenzando l'immagine del Paese, non solo presso i ...

Attacco russo con droni e missili su Odessa, Kiev risponde colpendo le aree di confine - Kiev: il raid su Odessa è la risposta russa all'attacco alla flotta del mar Nero - Kiev: il raid su Odessa è la risposta russa all'attacco alla flotta del mar Nero RaiNews

Ucraina, Kiev: allarme aereo su vasta scala. “Raid russo a Odessa ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Milano, 25 set. (askanews) - Le imprese europee sono "preoccupate" per la Cina e si interrogano sul loro futuro in questo Paese: è l'allarme ...La rappresaglia di Mosca, dopo gli attacchi ucraini sui centri di comando marittimi in Crimea, è arrivata allo scoccare del coprifuoco ...