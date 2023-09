Ucciso il comandante russo Sokolov | gravissimo colpo per Putin

Il comandante della flotta russa del Mar Nero, l'ammiraglio Viktor Sokolov, è stato ucciso in Crimea: lo hanno reso noto le Forze ucraine per le ...

L'Ucraina dice di aver ucciso Viktor Sokolov, comandante della flotta russa nel Mar Nero, nell'attacco missilistico compiuto venerdì nel porto di ...Il comandante della Flotta russa nel Mar Nero, l'ammiraglio Viktor Sokolov, è stato ucciso in Crimea durante l'attacco di venerdì scorso.