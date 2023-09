Twitch modifica la finestra di chat e introduce il Privacy Center

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 25 settembre 2023) (Adnkronos) –ha annunciato la beta per una nuova funzione chiamataand Events. Questa funzione aiuterà gli streamer a tenere traccia di ciò che accade nella loro community unendo il feed delle attività, gli eventi e i messaggi dellain un’unicafacile da filtrare. Gli eventi nel appariranno di fianco alla, eliminando la necessità di passare da unaall’altra. I filtri consentono inoltre agli streamer di concentrarsi su eventi o messaggi specifici, ma lanon filtrata sarà sempre disponibile. Gli streamer possono utilizzareand Events in Stream Manager, OBS o comepop-out indipendente. La beta sarà disponibile per circa il 20% ...