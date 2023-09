Tutti gli omicidi di cui è responsabile Matteo Messina Denaro | morto oggi

Sport in tv oggi lunedì 25 settembre : programma e orari di tutti gli eventi Il programma e il palinsesto completo dello Sport in tv per la giornata di lunedì 25 settembre 2023. Il calcio si prende una piccolissima pausa in ...

Fantacalcio - tutti gli infortunati e gli indisponibili in Serie A (26-28 settembre) : chi non può giocare nel turno infrasettimanale. ATALANTA infortunati: Scamacca – Lesione alla coscia sinistra Touré – Rottura del tendine del retto femorale BOLOGNA infortunati: Soumaoro – ...

Lazio - furia Lotito contro tutti. E Sarri chiude la squadra nello spogliatoio Lotito che si lamenta con Sarri sabato sera. Sarri che ieri mattina toglie il riposo alla squadra previsto oggi, la blinda nello spogliatoio, la ...

Medagliere Olimpiadi Parigi 2024 : tutti i podi dei Mondiali 2023. Italia nona con 10 ori e 41 medaglie! L’Italia ha iniziato col piede giusto in ambito iridato nel 2023: i Mondiali nell’anno solare in corso hanno portato già diverse medaglie e podi per ...

Fantacalcio - tutti gli squalificati in Serie A (26-28 settembre) : chi non può giocare nel turno infrasettimanale. Solo un calciatore indisponibile Non c’è tempo per poter respirare che la Serie A torna in campo. Siamo già alla sesta giornata di campionato, con il primo infrasettimanale della ...