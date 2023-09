La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento Valnerina è intervenuta ieri a Cascia per soccorrere una donna di 53 anni caduta a ridosso dell'Eremo di Santa Rita. L'elicottero 'Drago 53' l'ha ...... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ] Tragedia a Gallipoli:21enne in bici ... perde la vita un uomo Cronaca [ 21/09/2023 ] Molo di Adriano, così la storiaa pezzi Eventi ...

Turista cade all'Eremo di Santa Rita: soccorsa con l'elicottero LA NAZIONE

Turista cade a Laveno sul sentiero e viene soccorso dall'elicottero VerbanoNews.it

La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento Valnerina è intervenuta ieri a Cascia per soccorrere una donna di 53 anni caduta a ridosso dell'Eremo di Santa Rita. L'elicottero "Drago 53" l'ha tras ...Giuseppe ha perso la figlia Emma, studentessa di 20 anni di Viareggio che per due mesi e mezzo ha lottato tra la vita e la morte in seguito a un incidente in strada mentre era in sella ad una ...