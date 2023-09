Tu si que vales | polemica del pubblico sui conduttori | “Non è possibile così”

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 25 settembre 2023) Come ogni anno Maria De Filippi è tornata a regnare su Canale 5, tra l’altro senza la cosiddetta regina di Cologno Monzese Barbara D’Urso, come unico mito indiscussa del Biscione. Niente più Belen Rodriguez a Tu si que, come se la sono cavata i? Secondo la platea social, sono stati tutti bocciati. Niente da fare per Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni non avrebbero convinto molto ildi telespettatori, che rimpiangerebbero la presenza di Belen Rodriguez che aveva affiancato gli sportivi per nove anni. Inoltre Tu si queha presentato la new entry Luciana Littizzetto. Le opinioni? Tu si que, scoppia lasuiA dire la verità, il trio didi Tu si que ...