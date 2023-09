Truth – il prezzo della verità | la storia vera che ha ispirato il film

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 25 settembre 2023) Il– ilè basato sulladello scandalo dei documenti Killian, sei documenti contenenti accuse che mettevano in discussione il passato militare dell’allora presidente George W. Bush nella Guardia Nazionale Aerea del Texas nel 1972-73. Il contenuto di questi venne portato alla luce dalla giornalista americana Mary Mapes e dal conduttore Dan Rather, interpretati rispettivamente da Cate Blanchett e Robert Redford neldel 2015. La trama trae ispirazione dal libro di memorieand Duty: The Press, the President and the Privilege of Power, scritto da Mapes. I documenti, presumibilmente scritti a macchina nel 1973, vennero presentati da Dan Rather come autentici in una puntata di 60 Minutes II ...