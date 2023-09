Truffe su WhatsApp a cui dovresti stare attento

(Di lunedì 25 settembre 2023) Man mano che la comunicazione digitale diventa sempre più popolare, aumenta anche il numero diche prendono di mira gli utenti., essendo una delle app di messaggistica più utilizzate a livello globale, è diventata anche un obiettivo primario per i truffatori che vogliono svolgere le loro attività dannose. Nell’era della digitalizzazione, lesono diventate un evento comune., essendo una delle app di messaggistica più utilizzate a livello globale, è diventata anche un obiettivo primario per i truffatori che vogliono svolgere le loro attività dannose. Con la facilità d’uso e la comodità offerta da, è essenziale essere consapevoli delle varieche possono intrappolare gli utenti ignari. Ecco alcune...

...Giudiziaria una donna napoletana con precedenti di polizia per riciclaggio in concorso e... Il trattore gli era stato mostrato a mezzo videochiamatae pertanto l'uomo aveva proceduto ad ...Facebook TwitterEmail Rissa Slovacchia: denunce, accuse, non manca nulla di feroce in questa marcia di ... che indagava sugovernative sui fondi comunitari e sosteneva l'esistenza di ...

La nuova truffa su whatsapp “ciao papà ho perso il mio telefono”: cosa fare per proteggersi Adriatico 24 Ore

WhatsApp: ecco la nuova truffa che viaggia sul cellulare! Potenza News

Il sequestro (330 milioni di crediti falsi), la notifica di una misura cautelare, un’ interdittiva, e numerose perquisizioni in diverse società. Ha sfiorato anche Ferrara l’operazione svolta nei giorn ...Donna di 75 anni vittima della truffa del falso incidente. L’anziana ha consegnato al malvivente di turno preziodi per un valore di 17mila euro, prima di accorgersi di essere stata raggirata. Sull’epi ...