Treviso | morta in ospedale la donna accoltellata ieri dal marito

Una donna di 77 anni, Manuela Bittante, è morta all'alba all' ospedale di Treviso . Era stata accoltellara ieri a Maser dal marito , che si era poi ...

Continua a leggere su Tg. La7.it - Non ce l'ha fatta Manuela Bittante , la donna di settantasette anni accoltellata ieri, 24 settembre, a Maser, a ...

questa mattina, dopo alcune ore di agonia all' ospedale Cà Foncello di, l'anziana 77enne che domenica 24 settembre è stata colpita a morte dal marito con un coltello da cucina. La donna ...AGI - Una donna di 77 anni èdopo essere stata accoltellata dal marito nel Trevigiano. La donna era tornata a casa in ... si è costituito ai Carabinieri e si trova in carcere a. La 77enne, ...

Treviso, donna in stato semi vegetativo accoltellata in casa: morta. Il marito: sono stato io, situazione insostenibile Corriere della Sera

Treviso, morta in ospedale l'anziana accoltellata dal marito TGCOM

Purtroppo le condizioni della donna sono apparse subito disperate, e all'alba del 25 settembre, il giorno dopo l'aggressione, la 77enne Manuela Bittante, ex parrucchiera, è morta nell'ospedale di ...MASER (TREVISO) - «Sono sempre stati una coppia molto affiatata. Sergio deve aver agito per disperazione, per liberare la moglie dalla sofferenza». Nessuno punta il dito ...