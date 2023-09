Travolta dall' autobus all' uscita di scuola | grave una 18enne

Un’altra storia di studenti che si rivolgono alla giustizia per far valere i propri diritti è emersa recentemente a Ravenna. Questa volta la ...

Critiche a profusione durante l’ultima puntata in diretta di Domenica In. A molti telespettatori è parso di assistere ad una puntata di Domenica ...

Una marcia silenziosa contro l'ennesimo episodio di violenza sulle donneè stata rganizzata'... Nessuno ora può rimediare al male che ti ha, ma educando i nostri figli maschi a essere ...... anche da Vattimo, è che ad essere in agonia sia non la Città di Dio ma la modernitàdalla ... La tentazione è quella dell'"Eritis sicut Dei", di Genesi 3,5, "sarete come Dio", preceduta'...

Travolta dall'auto sulle strisce pedonali, muore 68enne nel Milanese Corriere della Calabria

Milano, donna travolta e uccisa mentre attraversa la strada: tragedia ... Il Riformista

Sarzana (Ls Spezia) 25 settembre 2023 - Sono in gravi condizioni due lavoratori rimasti coinvolti in un incidente all’interno di una segheria di marmo nel territorio di Luni. In particolare preoccupa ...Il 17 agosto era morto un 33enne in scooter, travolto da un'auto in velocità. Poi altri due episodi hanno riproposto il tema della sicurezza alla rotonda sul viale: martedì iniziano le modifiche speri ...