Trattative con Belen Rodriguez | colpaccio di Mara Venier

Leggi su iltempo

(Di lunedì 25 settembre 2023)era stata annunciata come prima ospite d'eccezione della nuova stagione di Stasera c'è Cattelan, il talk show della seconda serata di Rai 2, ma all'ultimo ha deciso di tirarsi indietro. I motivi sono tutt'altro che intuibili. Tuttavia, stando alle prime ricostruzioni, sembra che la showgirl abbia preferito godersi una fuga con il suo nuovo compagno Elio Lorenzoni e che stia trattando per rilasciare un'intervista a. Già ospite in passato della signora della domenica, è possibile cheabbia preferito parlare della rottura con Stefano De Martino direttamente con un volto amico. In realtà, secondo le ultime indiscrezioni, c'è di più. Come riporta Davide Maggio, la conduttrice verrebbe ben accolta a Domenica In. Sarebbe un colpo grosso per, ...