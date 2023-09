(Di lunedì 25 settembre 2023) Per la viabilità non ci saranno variazioni: restano a disposizione due corsie per senso di marcia. Su viale Lavagnini inizia la posa dei binari, in via Poliziano e via Landino attenzione ai divieti di ...

Per la viabilità non ci saranno variazioni: restano a disposizione due corsie per senso di marcia. Su viale Lavagnini inizia la posa dei binari, in via Poliziano e via Landino attenzione ai divieti di ...Per quanto riguarda la realizzazione della sederia, dalle 21 di lunedì 25 settembre è in programma lo spostamento del cantiere all'altezza di via Poliziano che viene traslato sul lato della ...

Tramvia, modifiche ai cantieri. Lavori in notturna e restringimenti LA NAZIONE

Tramvia: lunedì sera modifiche ai cantieri in viale Lavagnini FirenzeToday

Per la viabilità non ci saranno variazioni: restano a disposizione due corsie per senso di marcia. Su viale Lavagnini inizia la posa dei binari, in via Poliziano e via Landino attenzione ai divieti di ...Nessuna variazione significativa della viabilità. Prosegue in orario notturno lo scarico e la posa dei cantieri con restringimenti puntuali a una corsia ...