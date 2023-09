Traffico Roma del 25-09-2023 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 25 settembre 2023) LuceverdeBuonasera dalla redazioneintenso sulla Grande Raccordo Anulare in carreggiata esterna Ci sono code tra laFiumicino e la via Ostiense Tra Laurentina ed a Pia in interna si rallenta tra Nomentana e Anagnina Tuscolana trafficate anche la tangenziale Tra Corso Francia & via Salaria verso San Giovanni la Cristoforo Colombo da via di Mezzocammino e via di Malafede direzione Ostia in uscita dasi rallenta sulla via Flaminia da Corso Francia a via dei Due Ponti e sul percorso Urbano della A24 da via Palmiro Togliatti a Tor Cervara sulla via Aurelia per un incidente avvenuto all’altezza del raccordo anulare direzione fuorisi rallenta da via Aurelia Antica per i dettagli queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto a ...