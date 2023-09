Traffico Roma del 25-09-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 25 settembre 2023) Luceverdeben trovati all’ascolto tornato il regolare scorrevolelungo il Grande Raccordo Anulare In entrambe le carreggiate in via della Pineta Sacchettirallentato tra via dell’Acqua Paola e via la nebbia intenso ilin via Anastasio II verso il centro a Testaccio in via Mastro Giorgio la polizia locale Segnala la chiusura temporanea di via Aldo Manuzio per un incidente a Vigna Stelluti proseguono i lavori sulle condutture idriche in via vilfredo Pareto con strada chiusa tra via Cassia e via Giovanni Fabbroni piuttosto intenso ilnella zona tra Castel Sant’Angelo e Città del Vaticano per i lavori di piazza Pia in Prati con le modifiche alla viabilità in alcune strade con inversione di sensi di marcia e deviazioni da piazza Adriana non si può proseguire verso ...