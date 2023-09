(Di lunedì 25 settembre 2023) La politica italiana mette in pausa per qualche ora la campagna elettorale. In onore e per rispetto alla lunga cerimonia di addio al presidente emerito Giorgio Napolitano. Sospese per qualche ora le ...

Un problema muscolare non di lieve entità che priva Massimiliano Allegri di una prima scelta per il reparto difensivo, come dimostra...

Sul fisco pesa il macigno dell'evasione fiscale , stimata75 e 100 miliardi di euro l'anno. La ... leparlano di 25/30 miliardi di euro, su pochi interventi , a partire dalla proroga di ...L'del mini - condono di Salvini è andata di traverso all'alleato Tajani. Va segnalata anche la dinamica del duello Lega - Forza Italia che non ci sta davvero a finire come buona ultima della ...

Tra ipotesi di condono e tasse alle banche (che non arriveranno), inizia la sessione di bilancio Tiscali Notizie

Trieste, cadavere appeso a un viadotto: è un iraniano di 52 anni. La Procura: nessuna tortura, l’ipotesi del... Corriere della Sera

La politica italiana mette in pausa per qualche ora la campagna elettorale. In onore e per rispetto alla lunga cerimonia di addio al presidente emerito Giorgio Napolitano. Sospese per qualche ora le c ...La durata media in Italia è di 533 giorni. Nessuno peggio di noi. Le soluzioni in campo: semipresidenzialismo o premierato. Come funzionano i modelli esteri: dalla Francia a Israele. Leggi l'inchiesta ...