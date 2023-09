(Di lunedì 25 settembre 2023) Tensione trasullain: 'Ungheria non sosterrà la posizione dell'su nessuna questione nei forum internazionali finchénon ripristinerà le leggi ...

Ai Mondiali di Budapest è stata creata una sala in cui tutte gli atleti e le atlete in corsa per il ripescaggio nelle varie discipline attendono di ...

La natalità e la famiglia al centro dell’agenda del governo Meloni . Per dare nuova linfa alla crescita economica del Paese, messa a dura prova ...

Giorgia Meloni è arrivata al Museo delle belle arti di Budapest , dove è in corso il Demographic summit . Il presidente del Consiglio ha fatto il suo ...

TensioneKiev esulla minoranza ungherese in Ucraina: 'Ungheria non sosterrà la posizione dell'Ucraina su nessuna questione nei forum internazionali finché Kiev non ripristinerà le leggi che ......insieme a quelli di città e scuole che diedero asilo ai rifugiati polacchi nel periodo compreso... visibile dal terrazzo che regala un panorama fantastico sulla città di, con una splendida ...

Tra Budapest e Kiev tensioni per la tutela della minoranza ungherese in Ucraina Globalist.it

Da Basilea a Budapest, i fiumi in città tornano a vivere. Anche a ... L'HuffPost

Orban ha detto che l'Ungheria non sosterrà la posizione dell'Ucraina su nessuna questione nei forum internazionali finché Kiev non ripristinerà le leggi che garantiscono i diritti degli ungheresi dell ...La realizzazione dell’infrastruttura multimiliardaria simbolo dell’adesione ungherese alla Via della Seta rallenta. E il premier magiaro va da Xi. Ecco perché ...