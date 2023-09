Toyota Diversity Talk | inclusione e diversità sono al centro della crescita sostenibile

(Di lunedì 25 settembre 2023) Per il brandl’è un tema sempre più importante da mettere aldel dibattito, generale e aziendale. La seconda edizione dei “”, in collaborazione con ValoreD – la prima associazione italiana di imprese per la promozionecultura dell’inclusività –, ha infatti avuto come punto di partenza il concetto dicome “vero motore dell’innovazione e”. Un concetto in linea con quanto il gruppo giapponese ha già espresso nel suo manifesto “Let’s go beyond”, che parla di questo e altro (che gli è complementare), come dell’impegno per agire sempre più in ottica di sostenibilità ambientale, monitorando quindi tutta la catena del ...

Affrontare il futuro con una visione inclusiva è essenziale per garantire un progresso resiliente e sostenibile nel settore automobilistico. La seconda edizione delTalk ha messo in evidenza esattamente questo punto. Organizzato dal produttore giapponese in collaborazione con Valore D , l'evento non si è limitato al solito format di tavola ...Affrontare il futuro con una visione inclusiva è essenziale per garantire un progresso resiliente e sostenibile nel settore automobilistico. La seconda edizione delTalk ha messo in evidenza esattamente questo punto. Organizzato dal produttore giapponese in collaborazione con Valore D , l'evento non si è limitato al solito format di tavola ...

TOYOTA CONSOLIDA L'IMPEGNO PER LA DIVERSITÀ E L ... Toyota

Views on the Vios Cup BusinessWorld Online

What does it mean to you to move to the Round of 12 as one of the first diversity drivers that has had the success ... but it’s a good start.” About Toyota Toyota (NYSE:TM) has been a part of the ...Affrontare il futuro con una visione inclusiva è essenziale per garantire un progresso resiliente e sostenibile nel settore automobilistico. La seconda edizione del Toyota Diversity Talk ha messo in e ...