Totti | Noemi e quel teatrino evitabile allo stadio

(Di lunedì 25 settembre 2023) Francescoè stato trascinato dalla sua attuale compagna in unsgradevole che ha coinvolto anche l'ex moglie del Pupone, anche leiper veder giocare il figlio

Probabilmente non avrà mai la notorietà della "rivale" in amore Ilary Blasi, che a Roma nonostante la rottura con il re Francesco Totti , è rimasta ...

dopo il video in cui Francesco Totti e Noemi Bocchi "beccati" a guardare la storia Instagram di Ilary Blasi , l'ex moglie torna a punzecchiare ...

Personaggi Tv. dopo la separazione da Francesco Totti , Ilary Blasi non gliene fa passare una. Ed è successo anche dopo il video allo stadio nel ...

Come in ogni telenovela che si rispetti, anche nella saga Totti - Blasi si susseguono nuove puntate. L’ultima, in particolare, vede come protagonista ...

Blasi,, "triangolo" allo stadio. Pioggia di insulti: "Vergogna" - GuardaL'occasione per scherzare un po' con i dipendenti dello studio medico e verificare lo stato della sua vista, ma anche per mandare una sonora frecciata aBocchi e ain stile romanesco come ...

"Dovrò spiare meglio". Ilary Blasi e la stoccata a Noemi e Totti dopo la figuraccia allo stadio ilGiornale.it

Ilary Blasi e la bordata social a Totti e Noemi: c’è di mezzo la sorella Corriere dello Sport

Francesco Totti è stato trascinato dalla sua attuale compagna in un teatrino sgradevole che ha coinvolto anche l'ex moglie del Pupone, anche lei allo stadio per veder giocare il figlio ...Ilary Blasi è tornata a far parlare di sè qualche giorno fa quando, durante la partita del Frosinone primavera, sugli spalti siedevano Noemi Bocchi e Francesco ...