Toro | Demba Seck accusato di revenge porn | la denuncia della ex

Leggi su feedpress.me

(Di lunedì 25 settembre 2023) «Ero incredula, imbarazzata e scossa. E terrorizzata, perché avevo paura che lui potesse diffondere i video ad altre persone. Non so se possa averne altri». Le parole sonoex ragazza di, attaccante del, riportate dal quotidiano la Repubblica come parte del contenutodel gennaio scorsogiovane nei confronti del calciatore, indagato per minacce e...