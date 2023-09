Torna il fantasma dei gulag | dissidente isolato in Siberia

Leggi su iltempo

(Di lunedì 25 settembre 2023) Un ritorno al passato che desta non poca preoccupazione. L'oppositore russo Vladimir Kara-Murza, condannato a 25 anni di carcere con l'accusa di tradimento e per aver denunciato l'offensiva di Mosca in Ucraina, è in una prigionena di massima sicurezza. A rivelarlo è stato il suo avvocato. "Vladimir Kara-Murza è stato portato nella colonia penale di massima sicurezza IK-6 di Omsk per scontare la sua pena", ha scritto su Facebook il legale, Vadim Prokhorov. "È stato subito messo in una cella di isolamento", ha aggiunto. L'allarme non resta inascoltato. È la storia a parlare. Lo scorso aprile Vladimir Kara-Murza aveva apertamente criticato la guerra d'aggressione della Russia all'Ucraina e aveva portato avanti una campagna giornalistica per chiedere ai Paesi dell'Occidente di sanzionare gli esponenti del regime del Cremlino. Per questo motivo, il ...