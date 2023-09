Torna il bonus trasporti | ancora una volta rischio beffa con il click day | come ottenere lo sconto da 60 euro

(Di lunedì 25 settembre 2023)il. Anzi, più precisamenteilday del. La giornata da segnare è quella di domenica 1 ottobre, quando gli utenti potranno chiedere online l’agevolazione per l’acquisto degli abbonamenti dei mezzi pubblici. A ottobre sarà possibile presentare richiesta per i soldi non spesi nelle precedentite: anche staci sarà unday e ilè che succeda quanto già avvenuto a settembre, ovvero che le risorse vadano esaurite in pochi minuti e tantissimi utenti restino a secco. Chi può chiedere loda 60fare?ilday, chi può chiedere il ...

Questa attenzione al risparmio ha comportato anche la monetizzazione dell'usato (in particolare tramite le piattaforme web), la riscoperta del fai da te e l'adesione ai diversie agevolazioni ...Al via l'agevolazione per chi si muove con i mezzi pubblici. Dal 1° ottobre 2023iltrasporti : questa volta, però, gli utenti devono prestare particolare attenzione a questo importante appuntamento. Siamo davanti, infatti, al classico click day . Il contributo potrà ...

Bonus trasporti, stavolta cambia il giorno: come ottenere i 60 euro Today.it

Torna il Bonus trasporti Fiscal Focus

In attivo le vendite dell'estralimentare nei dati dell' Osservatorio Non Food 2023 appena pubblicato da GS1 Italy con i numeri del 2022 ...Nuova data per il click day di ottobre per ottenere il prossimo bonus trasporti: tutto quello che bisogna sapere.Torna il bonus trasporti anche nel mese .