Torino - Roma 1 - 1 | i gol di Lukaku e Zapata

(Di lunedì 25 settembre 2023) Al 68' disblocca l'incontro con una giocata delle sue: servito al centro dell'area da Kristensen, il belga si libera di Buongiorno e scarica in fondo al sacco il pallone dell'1 -...

Roma – Posticipo domenicale per la Roma di Mourinho, che dopo aver esordito vittoriosamente in Europa League è chiamata sul campo del Torino a ...

AGI - All'Olimpico di Torino finisce 1-1 la sfida tra i granata e la Roma di Mourinho. I giallorossi, in vantaggio con un gol di Lukaku al 68', ...

E? una Roma che si butta via sul più bello, dopo aver annusato una vittoria in trasferta che mancava da cinque mesi abbondanti (tra l?altro qui a ...

(Adnkronos) – Torino e Roma pareggiano 1-1 nel match in calendario come posticipo serale della quinta giornata del campionato di Serie A ...

Al 68' di, Lukaku sblocca l'incontro con una giocata delle sue: servito al centro dell'area da Kristensen, il belga si libera di Buongiorno e scarica in fondo al sacco il pallone dell'1 - 0. Ma ...... al punto che asi parlava del " bacio di Guid a" ma come se l'è cavata ieri il fischietto di Torre Annunziata Clicca qui per rivedere gli highlights di, i ...

La Stampa su Torino-Roma: "Sul ring come due pugili, anche il Toro ha il pugno da ko" TUTTO mercato WEB

Con la rete al Torino l'attaccante belga è salito al sesto posto di questa classifica dei marcatori all time nell'era dei tre punti ...Al termine della partita contro la Roma, terminata con un pareggio, diversi giocatori hanno manifestato la propria felicità ...